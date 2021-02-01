خبيرة : المراجعة الدوية للمؤشرات تسببت في إيجابية الأداء اليوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:30 م
حنان رمسيس
حنان رمسيس
نيفين سمير
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن البورصة المصرية قد انهت تعاملات جلسة الاثنين ثاني جلسات الاسبوع وأول جلسات الشهر علي ارتفاع لكافة المؤشرات ، وتأتي الارتفاعات  بعد المراجعة الدورية النصف السنوية للمؤشرات ودخول وخروج اسهم بين المؤشر مما دعم اداء المتعاملين الاجانب .


وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر "  ان لدخول سهم فوري تاثير واضح علي خفض الوزن النسبي للبنك التجاري الدولي مما يساهم في عدم تركز وارتباط اداء المؤشر الرئيسي بأدائة بل سيكون أكثر تعبيرا عن تحركات الاسهم المقيدة داخلة .

وأضافت الخبيرة ،  ان البورصة المصرية  في انتظار اجتماع لجنة السياسات الخاصة بالبنك المركزي وتوقعت ان يتجة  القرار نحو التثبيت بعد ان قامت العديد من البنوك بخفض أسعار الفائدة علي الشهادات الإيداعية بعد ان أعطاها المركزي حرية التحرك بما يتناسب مع استراتيجية البنك والعرف السائد في القطاع المصرفي.

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