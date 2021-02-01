رغم كورونا.. نهوض قطاع السياحة في مصر

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رغم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتراجع النمو السياحي في دول العالم، واصلت الدولة المصرية النهوض بالقطاع، بإطلاق المبادرات التي تستهدف تنشيط حركة السياحة.



ويرصد "الفجر"، طرق الدولة المصرية في النهوض بقطاع السياحة رغم أزمة كورونا.



دعم العاملين

دعمت الدولة المصرية، العاملين بقطاع السياحة، حيث قام البنك المركزى بتدشين مبادرة فى 23 مارس الماضى، تتضمن تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي، بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة. كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود المبادرة بحيث تتيح الحصول على تمويل لسداد 3 أشهر إضافية لمستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب وأجور ليصبح إجمالي الاستفادة 6 أشهر.



دعم قطاع السياحة

كما مدت الدولة، فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر2021 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.



مبادرات لتنشيط القطاع

وأطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، مبادرة "شتي في مصر"، لتنشيط السياحة الداخلية، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق.



وتهدف مبادرة "شتي في مصر" إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان.



تخفيض المناطق الأثرية

وقرر المجلس الأعلى للآثار، منح تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١.



تخفيضات لشركات الطيران

وضمن مواقف الدعم للنهوض بالسياحة الخارجية، منحت وزارة الطيران، شركات الطيران تخفيضات بنسبة قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول.



تخفيض وقود الطائرات

ووافقت وزارة البترول، على تخفيض سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنت على الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم بكل المحافظات، في التوقيت الذي يحدده مجلس الوزراء لعودة السياحة الخارجية.

