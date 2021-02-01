نوار: على لجنة المقتنيات الإنتباه لمحتوى معرض "مبدعون خالدون" التاريخي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


قال الفنان الدكتور أحمد نوار إنه سعيد بإفتتاحه معرض "مبدعون خالدون" السنوي الثالث الذي ينظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون ويستمر حتى 20 فبراير، مشيرا إلى دور جاليري ضي فى جمع نماذج من أعمال فنانين راحلين في مصر بدءا من الجيل الأول وحتي الآن.

وأضاف نوار فى تصريحات صحفية له اليوم الإثنين على هامش فعاليات المعرض التى إنطلقت أمس الأول، إن "مبدعون خالدون" يمثل تاريخيا غير مسبوق نظرا لأهميته علي المستوي الفني والثقافي والتاريخي أيضا، وهو نموذج لحالة الوفاء من "ضي" والناقد التشكيلي هشام قنديل لكبار الفنانين.

وأكد نوار على أهمية المعرض لطلاب الفن التشكيلي والشباب وأساتذة الفنون ووزارة الثقافة متمثلة في قطاع الفنون التشكيلية، مردفا؛ "أعتقد أن لجنة المقتنيات لابد أن تلقي نظرة علي هذا المعرض لأنه يحمل في طياته جزءا مهما من تاريخ الحركة الفنية المصرية الحديثة".

يشار إلى أن معرض "مبدعون خالدون" الثالث يضم 200 عمل لعدد 39 فنانا فى النحت والرسم والتصوير والطباعة، ويقام للفنانين الراحلين الرواد ممن لهم بصمات علي الساحة التشكيلية المصرية. 

ويتضمن المعرض هذا العام أعمال الفنانين الراحلين "زكريا الزينى – أدم حنين- حسين محمد يوسف- زينب عبدالحميد –محمود أبو المجد – صبرى عبد الغنى- عايدة عبد الكريم –عفت ناجى – مصطفى متولى- كمال عبيد- محمد رياض سعيد- فتحى أحمد- حسين الجبالى – صلاح عبدالكريم –حسن صادق- أحمد أمين عاصم – مصطفى احمد – ناجى شاكر- وديع شنودة – نعيمة الشيشنى- محمد الزاهد – محسن شعلان- زهران سلامة – كمال خليفة- كامل غندر- جمال عبد الحليم – محمد عبدالعال- مصطفى مشعل – بدوى سعفان- روحية توفيق- فاروق وهبه- سامح البنانى- محمد درويش زين الدين – رفعت أحمد- رؤوف رأفت – فايزة محمود – محمود عبدالله- يوسف كامل وعبد الحميد حمدي". 

كما يضم المعرض جناحا خاصا لأعمال الفنانين الكبار زكريا الزيني وصبري عبدالغني الذي وافته المنية مؤخرا، ومحمود أبو المجد الذي يقتني جاليري ضي كل أعماله، وسامح البناني ومصطفي مشعل ومحمد الزاهد وزهران سلامة ومصطفي عبدالله.

أخبار تهمك

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الثانية والعشرين

منذ ساعة و 13 دقيقة

الدحيل يحشد القوة الضاربة لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة قوية.. مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم إشبيلية

منذ 40 دقيقة

لويس فيجو يعلق على واقعة تسريب عقد ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يسابق الزمن من أجل مواجهة الدحيل

منذ 41 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الفيفا يعلن قائمة الاهلي الرسمية لكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

02:31 م

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

10:37 م

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع