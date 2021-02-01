سيكسرز يواصل انتصاراته في دوري كرة السلة الأمريكي على حساب بيسرز





حقق فيلادلفيا سيفنتس سيكسرز الانتصار الثالث على التوالي وتغلب على إنديانا بيسرز 119 / 110 صباح الاثنين ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.





وسجل توبياس هاريس 27 نقطة ليقود سيكسرز، متصدر مجموعة الشرق، إلى الانتصار الخامس عشر له هذا الموسم مقابل ست هزائم، بينما تلقى إنديانا بيسرز الهزيمة التاسعة له هذا الموسم مقابل 11 انتصارا.





وكان مالكولم بروجدون أبرز عناصر بيسرز خلال المباراة وسجل للفريق 25 نقطة وأضاف زميله دومانتاس سابونيس 21 نقطة، لكن الفريق تلقى الهزيمة الخامسة خلال آخر ثماني مباريات.





وسجل كاوي ليونارد 28 نقطة ليقود لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز على نيويورك نيكس 129 / 115.





وحقق لوس أنجليس كليبرز، متصدر مجموعة الغرب، الفوز العاشر خلال آخر 11 مباراة كما رفع عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 16 مقابل خمس هزائم.





كذلك سجل باسكال سياكام 30 نقطة وعشر متابعات ليقود تورونتو رابتورز إلى الفوز على أورلاندو ماجيك 115 / 102.





وفي مباريات أخرى، تغلب مينيسوتا تيمبروولفز على كليفلاند كافاليرز 109 / 104 وواشنطن ويزاردز على بروكلين نتس 149 / 146 ودنفر ناجتس على يوتا جاز 128 / 117 .