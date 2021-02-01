نجم الأهلي يسابق الزمن من أجل مواجهة الدحيل

أعلن الجهاز الطبي في الأهلي عن تحسن حالة نجم دفاع الفريق محمد هاني الذي يقوم حاليا بتنفيذ برنامج تأهيلي من أجل التعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها أثناء مباراة براميدز في بطولة الدوري قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.









وأوضح الجهاز الطبي للمارد الأحمر أن محمد هاني استكمل أمس برنامجه التأهيلي بقوة وذلك على هامش مران الأهلي الذي أقيم أمس السبت على ملعب جامعة قطر.









وأكد الجهاز الطبي للقلعة الحمراء أن محمد هاني أصبح قريبا للغاية من الانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي، حيث يخضع لجلسات علاج طبيعي مستمرة من أجل تجهيزه لمباراة الدحيل القطري في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.









وألمح سيد عبدالحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي أن محمد هاني سيكون متواجدا في التدريبات الجماعية للفريق بعد غدٍ الثلاثاء.



