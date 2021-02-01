نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله يستقيل من منصبه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:55 م
الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية
وكالات

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الإثنين بأن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله تقدم باستقالته.

 

وقد ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اجتماعًا لمجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي اليوم، وأحاطه علما بقبول استقالة الجارالله ابتداءً من 28 نياير.

 

وذكرت الوكالة الكويتية، أن الوزير أشاد بمناقب الجارالله وتفانيه وإخلاصه خلال مسيرته المهنية وإسهاماته المميزة والبارزة في خدمة الكويت ومصالحها وسياستها الخارجية.

 

تم تكليف السفير جمال الغانم بأعمال نائب وزير الخارجية بالوكالة.

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