كل ما تريد معرفته عن مبادرة الإمارات لتوزيع لقاحات كورونا حول العالم

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استمرارًا لدورها الإنساني، ودعم البلدان النامية، أطلقت دبي، مبادرة لجعلها مقرًا لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مبادرة دبي لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم.



١. أطلقت دبي، مبادرة لجعلها مقرًا لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم خصوصا لصالح البلدان النامية.



٢. وتهدف المبادرة إلى تحويل "المدينة العالمية للخدمات الإنسانية" في الإمارة، مركز انطلاق لتوزيع اللقاحات.



٣. وتستهدف المبادرة، البلدان النامية، التي تضرر سكانها بشدة من الوباء وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.



٤. وتقوم على تلقّي كميات كبيرة من جرعات اللقاح وتخزينها، ومن ثمّ توزيعها إلى أي نقطة حول العالم في غضون 48 ساعة على أبعد تقدير.



٥. تساعد شركات الإمارات للشحن الجوي و"مطارات دبي" و"موانئ دبي العالمية" في "التوزيع العادل" لملياري جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا.



٦. شكلت الشركات الثلاث تحالفا لوجيستيا، لتسريع التوزيع العالمي للقاحات المضادة لفيروس كورونا المطلوبة بشكل عاجل.



وأعلنت إمارة دبي عن خطط لمساعدة الأمم المتحدة على توزيع ملياري جرعة لقاح ضد فيروس كورونا على البلدان الأشد فقرا في العالم خلال السنة الحالية.



وكانت منظمة متخصصة في إدارة الموانئ الدولية مقرها دبي قد وافقت على مساعدة منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة في نقل اللقاحات إلى البلدان ذوات الدخل الفقير والمتوسط دون مقابل مادي.



يذكر أن الإمارات وزعت حتى 31 يناير، أكثر من 3 ملايين جرعة للقاح فيروس كورونا في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الإصابات اليومية منذ بدء الوباء.



وأعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 2730 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 127572 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.



وأوضحت الصحة الإماراتية، أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.



وبذلك تسجل الإمارات انخفاضًا جديدًا في إصابات كورونا عن أمس الذي سجلت فيه 2948 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 306339 حالة.



