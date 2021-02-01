بفستان جرئ.. نيللى كريم تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصويرية لها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة نيللي كريم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نيللى كريم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان جرئ وجذاب ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر جذابة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


جدير بالذكر أن أخر أعمال علا رشدي كان مسلسل "100 وش"، الذي ينتمي لقالب الكوميدي، وشاركت فيه بجانب عدد كبير من النجوم، وأبرزهم نيللي كريم آسر ياسين، زينب غريب شريف دسوقي، وغيرهم، وهو من إنتناج جمال العدل، وتأليف أحمد وائئل وعمرو الدالي.

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