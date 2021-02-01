قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

ينتظر عشاق النادي الأهلي، مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر انطلاقها يوم 8 فبراير الجاري، حين يلتقي الأحمر بفريق الدحيل القطري، على ملعب المدينة التعليمية، في مستهل البطولة.





ومن المقرر أن يواجه الفائز من لقاء الأهلي والدحيل، فريق بايرن ميونخ الألماني، يوم 8 فبراير، في الدور نصف النهائي من البطولة، على أن يقام النهائي يوم 11 فبراير.





وتذاع مباريات النادي الأهلي، عبر قناتي بي إن سبورتس، وقناة الكأس القطرية، إلى جانب بعض القنوات المفتوحة عبر الأقمار الصناعية، وهم تي في سبورت البولندي، ميديايست الإيطالية، بي إن تي البلغارية.





يذكر أن النادي الأهلى خطف بطاقة التأهل إلى مونديال للمرة السادسة فى تاريخه، بعدما توج بطلا لدورى أبطال أفريقيا، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك الدحيل باعتباره بطل البلد المضيف للبطولة.



