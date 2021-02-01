هبوط اسعار النفط يدفع الشركات الأمريكية للتفكير في الإندماج

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
رويترز

قالت مصادر إن رئيسي ExxonMobil وChevron أجريا محادثات تمهيدية في مطلع 2020 لبحث سبل دمج أكبر شركتين لإنتاج النفط بالولايات المتحدة وذلك في صفقة كانت ستصبح أكبر عملية من نوعها على الإطلاق.

 

وتشير المحادثات، المتوقفة حاليا، إلى الضغوط التي تواجهها أكبر شركات قطاع الطاقة في ظل استمرار وباء فيروس كورونا والهبوط الشديد في أسعار الخام.

 

قال أحد المصادر إن المحادثات بين دارين وودز الرئيس التنفيذي لـ Exxon ونظيره في Chevron مايك ويرث كانت جادة إلى حد إعداد مسودات وثائق قانونية تشمل جوانب محددة من مباحثات الاندماج. ولم يتسن بعد معرفة أسباب توقف المحادثات.

 

. واحجمت Exxon وChevron، اللتان تصل قيمتهما السوقية إلى 190 مليار دولار و164 مليارا على الترتيب، عن التعقيب.

 

وهوت أسهم Chevron وExxon بشدة في العام الماضي بعد حرب أسعار بين السعودية وروسيا وبسبب تأثير وباء فيروس كورونا مما دفع قيمة الخام إلى الهبوط الحاد

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