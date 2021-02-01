ميدو: منتخب مصر هو الأفضل في مونديال اليد

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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه يرى أن منتخب مصر لكرة اليد، هو الأفضل بين المنتخبات في كأس العالم الذي أقيم على أرض مصر في الفترة الماضية.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "شعرت في أكثر من مرة بأن منتخب مصر هو الأفضل في مونديال اليد".





وتابع، "لأول مرة أشعر بأن منتخب مصر هو الأفضل بين جميع المنافسين في بطولة عالمية في أي لعبة، المنتخب الحالي في مونديال اليد، لو استطاع أن يحقق الفوز على الدنمارك لفاز بالبطولة".





وشدد على ضرورة أن تستفيد كرة القدم وجميع الألعاب الأخري من أسباب النجاحات الرائعة لمنتخب اليد، متسائلا، "لماذا ننظر دائمًا للخارج، وأفضل نموذج موجود لدينا".