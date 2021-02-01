ختام تدريب القيادات العليا بوزارة العدل بالأكاديمية الوطنية للتدريب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب السبت ٣٠ يناير، التدريب الفعلي لبرنامج تدريب قيادات وزارة العدل لـ 13 مساعد وزير و٥ رؤساء محاكم ابتدائية و٨ مستشارين من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل، حيث تلقوا التدريب على مدار ٤ أيام بواقع ٢٤ ساعة تدريبية بمقر الأكاديمية؛ وآتى هذا البرنامج بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تجربة هي الأولى من نوعها داخل الدولة المصري، حيث تعاونت الأكاديمية مع وزارة العدل ممثلة في المركز القومي للدراسات القضائية في تصميم برنامج تدريبي لقيادات الوزارة  إيمانًا من وزارة العدل بأهمية تطوير ثروتها البشرية. 

صرح المستشار طارق علي مساعد وزير العدل، عن فكرة البرنامج قائلًا "جاءت من وزير العدل بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب" مُضيفًا "يعمل معظمنا بالوزارة كقضاة، والعمل القضائي هو عمل فني، وقد لا يتدخل بشكل كبير في الأعمال الإدارية، على الرغم من ممارستنا لتلك الأعمال بشكل يومي، وجاء التدريب لصقل المهارات الإدارية والتعرف على المعارف الحديثة بها".

وكشف المستشار شريف الدياسطي مساعد وزير العدل، عن هدف البرنامج قائلًا " نحتاجه! حيث أن هذا التدريب ليس حاجة كمالية، بل هو مهم؛ لأننا قضاة ونباشر أعمال إدارية مسؤوليين عنها على مستوى محاكم مصر والشهر العقاري، تقتضي تلك الأعمال مستوى معين من الإدارة حتى تمكنا من الإلمام بمهامنا، وبالتالي بنسعى دائمًا لتدريب القائمين على هذه الأعمال؛ لمنحهم فرصة أفضل لتحقيق مهامهم بشكل دقيق وسريع".
ونال البرنامج انطباع إيجابي من جانب السادة المستشارين في نهاية التدريب الفعلي، حيث أعربوا عن سعادتهم لتلقيهم محتوى ثري وحديث في فترة زمنية قصيرة، مُتمنيين تكرار تجربة التدريب لكن بمحتوى شامل ومدة تدرييبة طويلة.
وصُمم برنامج تدريب قيادات وزارة العدل بهدف تأهيل العاملين بها بشكل عام، إلى جانب رفع كفاءتهم وتدريبهم على أحدث نظريات الإدارة التي تناسب العمل داخل وخارج مصر، فتركزت محاور البرنامج على الذكاء العاطفي والاجتماعي والقيادة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى إدارة المشروعات وتسويق الذات.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس ٢٠١٧؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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