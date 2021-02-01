تخوفات من ظهور فيروس جديد يقيد مكاسب أسعار النفط العالمية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:59 ص
وكالات

رتفعت أسعار النفط الاثنين 1 فبراير بعد بداية ضعيفة، لتعزز المكاسب التي حققتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من أن تعثر عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والإصابات الجديدة واكتشاف سلالات جديدة يلقى بظلال على توقعات الطلب.

 

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 55.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 52.44 دولار. وزاد الخامان القياسيان نحو 8% في يناير كانون الثاني.

 

هذا وتلقت أسعار النفط الدعم من برامج التحصين الجارية في الدول الأشد تضررا من الجائحة وخفض الإنتاج من جانب منتجين كبار مثل السعودية. ولكن حالة الابتهاج إزاء نهاية محتملة للجائحة تقوضت بفعل بطء وتيرة التطعيمات وزيادة السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

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