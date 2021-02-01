تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، علي تباين بأداء المؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% خاسراً 6.25 نقطة ليصل إلى مستوى 5773.78 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحاً 0.22 نقطة ليصل إلى مستوى 6308.18 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% خاسراً 22.61 نقطة ليصل إلى مستوى 4718.81 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.42% خاسراً 20.49 ليصل إلى مستوى 4860.15 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 287 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8956 صفقة.







