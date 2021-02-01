تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:40 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، علي تباين بأداء المؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% خاسراً 6.25 نقطة ليصل إلى مستوى 5773.78 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحاً 0.22 نقطة ليصل إلى مستوى 6308.18 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% خاسراً 22.61 نقطة ليصل إلى مستوى 4718.81 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.42% خاسراً 20.49 ليصل إلى مستوى 4860.15 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 287 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8956 صفقة.


 وهبطت 10 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.21%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم ثطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا والبنوك بنسبة 1.25%، 0.03%، على التوالي.
 

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