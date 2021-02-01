اتحاد الكرة الإماراتي يعقد اجتماع مع أندية الدوري التي ستشارك في أبطال آسيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
وكالات
اجتمع اتحاد كرة القدم الإماراتي، أمس الأحد، مع ممثلي الأنديةالتي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2021 وهم الوحدة، العين، شباب الأهلي، والشارقة.

حضر الاجتماع، الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد عبدالله هزام الظاهري، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية، إبراهيم النمر، والمدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وليد الحوسني، إلى جانب نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي شباب الأهلي، إبراهيم عبدالملك، والمدير التنفيذي لنادي الوحدة، خالد الهنائي، ومشرف الفريق بنادي العين، سلطان راشد، والمدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي الشارقة، وحيد عرفات.

وتناول الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، الجوانب الخاصة بمشاركة الأندية في النسخة الحالية من البطولة التي ستشهد للمرة الأولى في تاريخها مشاركة 40 نادياً، تم توزيعها على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات لمنطقة الغرب، و5 مجموعات لمنطقة الشرق.

كما ناقش الاجتماع اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما يتعلق باستضافة دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا المقررة من 14 إلى 30 أبريل 2021 بنظام التجمع، حيث كان الاتحاد القاري خاطب الاتحادات الوطنية حول فتح باب طلب استضافة إحدى المجموعات أو أكثر وفق شروط ومعايير محددة.

وكانت القرعة أسفرت عن تواجد نادي شباب الأهلي في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية الهلال السعودي، والاستقلال الطاجيكي، والمتأهل من التصفيات (1)، فيما سيتواجد نادي الشارقة في المجموعة الثانية التي تضم تراكتور الإيراني، وباختكور الأوزبكي، والمتأهل من التصفيات (2).

في المقابل سيواجه نادي العين في التصفيات نادي فولاذ خوزستان الإيراني، والفائز منهما سيلعب ضمن المجموعة الرابعة، فيما سيلعب نادي الوحدة مع الزوراء العراقي، والفائز منها سيلعب ضمن المجموعة الخامسة.

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