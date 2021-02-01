برشلونة يعلق على تسريب على عقد ميسي

علق نادي برشلونة الإسباني، خلال بيان صحفي على تسريب عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد النادي الكتالوني.





وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد كشفت أن ميسي وقع مع برشلونة في 2017 على عقد بإجمالي يزيد عن 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم.





وأكدت الصحيفة، أن راتب ميسي السنوي وصل إلى 138 مليون يورو متضمنًا المتغيرات.





وقال برشلونة، في بيان رسمي: "في ضوء المعلومات المنشورة اليوم في صحيفة الموندو، بخصوص العقد الاحترافي الموقع بين النادي وليونيل ميسي، يأسف النادي لنشر هذا العقد كونه وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية بين الطرفين".





وتابع: "ينفي نادي برشلونة بشكل قاطع أي مسؤولية عن نشر هذه الوثيقة، وسنتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد صحيفة الموندو، بسبب أي ضرر قد يحدث نتيجة لهذا المنشور".





وأتم: "يعبر النادي عن دعمه المطلق لميسي، خاصة في مواجهة أي محاولة لتشويه صورته، والإضرار بعلاقته مع الكيان الذي عمل فيه ليصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم".



