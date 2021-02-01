مواجهة قوية للواسطى وإبشواي وسنورس ومركز شباب القيوم بالجولة العاشرة بالقسم الثالث

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
تقام عصر غدا الثلاثاء منافسات الجولة العاشرة بالمحموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة المقدمة .

ومن المقرر أن يلتقي فريق الواسطى مع مركز شباب طامية باقوى مباريات المجموعة خاصة فى ظل تواجد احمد الجيوشى بالإدارة الفنية للواسطى ورمضان رجب بالإدارة الفنية لطامية .

ويحتل الواسطى المركز الرابع برصيد 17 نقطة فيما يحتل طامية المركز الخامس برصيد 15 نقطة .

ويحل ابشواى صاحب المركز الثامن برصيد 10 نقاط ضيفا على فريق ببا صاحب المركز التاسع برصيد 8 نقاط .

ومن لقاء من نوع خاض، يواجه فريق رأس غارب شقيقة فريق عاملين غارب في ديربي مرتقب، حيث يحتل عاملين غارب المركز السادس برصيد 12 نقطة فيما يحتل راس غارب المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط .

ويحل فريق سينزو متصدر المجموعة ضيفا على مركز شباب سنورس ، ويحتل سينزو المركز الثانى برصيد 17 نقطة فيما يحتل سنورس المركز السابع برصيد 10 نقاط .

ويستضيف فريق مطرطارس نظيره فريق اهناسيا ، ويحتل مطرطارس المركز الثالث برصيد 17 نقطة فيما يحتل اهناسيا المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط .

ويحل مركز شباب الفيوم ضيفا على شقيقه ابو كساة ، ويحتل مركز شباب الفيوم المركز العاشر برصيد 7 نقاط فيما يحتل ابو كساة المركز الاول برصيد 19 نقطة .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - ابو كساة 19 نقطة .
2 - سينزو 17 نقطة .
3 - مطرطارس 17 نقطة .
4 - الواسطى 17 نقطة .
5 - طامية 15 نقطة .
6 - عاملين غارب 12 نقطة.
7 - سنورس 10 نقاط .
8 - ابشواى 10 نقاط .
9 - ببا 8 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 7 نقاط .
11 - اهناسيا 6 نقاط .
12 - اطسا 4 نقاط .
13 - راس غارب 3 نقاط نقاط .

أخبار تهمك

أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

جريزمان يتغنى بميسي ويصفه بالأسطورة

منذ ساعة

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ 18 دقيقة

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ ساعة

عاجل .. الفضة تخطف بريق"الذهب" وتحقق ارتفاعات غير مسبوقة

منذ ساعتين

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ 38 دقيقة

أوناجم يوجه رسالة إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

مدافع أوغندي يحطم رقم رونالدو القياسي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 14 ساعة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يعلق على إنجاز صلاح القياسي

منذ 33 دقيقة

نجم برشلونة يتغنى بـ"ميسي" بعد قهر بلباو

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

09:19 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

10:25 ص

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

10:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع