مواجهة قوية للواسطى وإبشواي وسنورس ومركز شباب القيوم بالجولة العاشرة بالقسم الثالث

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تقام عصر غدا الثلاثاء منافسات الجولة العاشرة بالمحموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة المقدمة .

ومن المقرر أن يلتقي فريق الواسطى مع مركز شباب طامية باقوى مباريات المجموعة خاصة فى ظل تواجد احمد الجيوشى بالإدارة الفنية للواسطى ورمضان رجب بالإدارة الفنية لطامية .



ويحتل الواسطى المركز الرابع برصيد 17 نقطة فيما يحتل طامية المركز الخامس برصيد 15 نقطة .



ويحل ابشواى صاحب المركز الثامن برصيد 10 نقاط ضيفا على فريق ببا صاحب المركز التاسع برصيد 8 نقاط .



ومن لقاء من نوع خاض، يواجه فريق رأس غارب شقيقة فريق عاملين غارب في ديربي مرتقب.





ويحتل عاملين غارب المركز السادس برصيد 12 نقطة فيما يحتل راس غارب المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط .

ويحل فريق سينزو متصدر المجموعة ضيفا على مركز شباب سنورس ، ويحتل سينزو المركز الثانى برصيد 17 نقطة فيما يحتل سنورس المركز السابع برصيد 10 نقاط .



ويستضيف فريق مطرطارس نظيره فريق اهناسيا ، ويحتل مطرطارس المركز الثالث برصيد 17 نقطة فيما يحتل اهناسيا المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط .



ويحل مركز شباب الفيوم ضيفا على شقيقه ابو كساة ، ويحتل مركز شباب الفيوم المركز العاشر برصيد 7 نقاط فيما يحتل ابو كساة المركز الاول برصيد 19 نقطة .

فيما لن يشارك مركز شباب اطسا بتلك الجولة .

جدول ترتيب المجموعة ؛

1 - ابو كساة 19 نقطة .

2 - سينزو 17 نقطة .

3 - مطرطارس 17 نقطة .

4 - الواسطى 17 نقطة .

5 - طامية 15 نقطة .

6 - عاملين غارب 12 نقطة.

7 - سنورس 10 نقاط .

8 - ابشواى 10 نقاط .

9 - ببا 8 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 7 نقاط .

11 - اهناسيا 6 نقاط .

12 - اطسا 4 نقاط .

13 - راس غارب 3 نقاط نقاط .