إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية ويسكونسن الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخر بجروح طفيفة، إثر إطلاق نار وقع في مركز "فوكس ريفير" للتسوق بمنطقة غراند شوت في شمال ولاية ويسكونسن، الواقعة شمال وسط الولايات المتحدة.

وقد فر مطلق النار من المركز التجاري قبل وصول رجال الشرطة ولا يزال طليقا، ووفقًا لوسائل إعلام محلية.

وكان ترافيس واس المسؤول بشرطة غراند شوت، قال إن قوات الأمن تجري تحقيقات ومقابلات مع الشهود لتتبع خيوط الحادث.