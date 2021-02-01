أول تعليق لنادية العراقية على شائعة وفاتها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:19 ص
بوابة الفجر

عبرت الفنانة نادية العراقية، عن دهشتها إزاء شائعة وفاتها التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
 
وأشارت في تصريحات صحفية إلى أنها علمت بشائعة من خلال مى ابنتها، عندما حاول الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين الوصول إليها للإطمئان عليها.
 
ووجهت رسالة لمروجي الشائعات قائلة لهم: "كفاية علينا كده".

يذكر أن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، نفى شائعة وفاة الفنانة نادية العراقية.

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وفاة نادية العراقية ممثلة الفجر الفني

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