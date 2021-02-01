ماجد الكدواني يكشف سبب رفضه للأفلام المعروضة عليه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر

قال الفنان ماجد الكدواني، إنه رفض معظم الأعمال السينمائية التي عرضت عليه بسبب الوسواس الداخلي.

وأضاف خلال لقائه في الجزء الثاني ببرنامج "سهرانين" بقناة "أون إي" الذي يقدمه الإعلامي أمير كرارة، "رفضي الأفلام مرتبط بكوني شخصًا موسوسًا وقلقًا وجبانًا".

وأكد: "أي حاجة مبتعجبنيش برفضها لأني بخاف أفشل في أي عمل أشارك فيه".

يذكر أن الكدواني يشارك في فيلم "وقفة رجالة"، بجانب سيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز


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