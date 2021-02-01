ماجد الكدواني يكشف سبب رفضه للأفلام المعروضة عليه





قال الفنان ماجد الكدواني، إنه رفض معظم الأعمال السينمائية التي عرضت عليه بسبب الوسواس الداخلي.





وأضاف خلال لقائه في الجزء الثاني ببرنامج "سهرانين" بقناة "أون إي" الذي يقدمه الإعلامي أمير كرارة، "رفضي الأفلام مرتبط بكوني شخصًا موسوسًا وقلقًا وجبانًا".





وأكد: "أي حاجة مبتعجبنيش برفضها لأني بخاف أفشل في أي عمل أشارك فيه".

