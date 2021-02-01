عادل الفار يدخل الرعاية المركزة بعد إصابته بغيبوبة
الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:10 ص
أفادت أنباء صحفية، بأن الفنان تم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة نصر حيث دخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لغيبوبة كبدية.
ومن المقرر أن يتم تشخيص حالة الفار بعد 24 ساعة من الان.
وحل الفنان عادل الفار مؤخرًا ضيفًا ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد، وأعرب عن حزنه خلال اللقاء بسبب عدم سؤال أصدقائه عنه، قائلًا: "الأول كان الكل بيسأل دلوقتي محدش بيسأل عليا".
وأضاف "الفار": "صحابي من الوسط خالد عجاج ومصطفى قمر وهشام عباس، دلوقتي محدش بيسأل عليا، خالد عجاج بتصل بيه مبيردش فبزعل جدًا، وأتصل بيه تاني يرد ويقولي واحشني طيب لو أنا واحشك يا عم رد عليا".
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