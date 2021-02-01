4 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مخزن سجاد بفيصل

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نجح قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريقًا اندلع داخل مخزن سجاد بشارع المنشية بمنطقة فيصل، غربي المحافظة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن سجاد بالمنطقة المشار إليها.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.





وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي السبب في نشوب الحريق.



وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



