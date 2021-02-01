مجلس النواب يستمع إلى بيان وزيري المالية والتضامن الاجتماعي اليوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:41 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الإثنين، الاستماع إلى بيان وزير المالية وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية.

وشهدت أيضا الجلسة العامة أمس الأحد إلقاء بيان وزيري النقل والبترول لعرض موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

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مجلس النواب حنفى الجبالى

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