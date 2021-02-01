مجلس النواب يستمع إلى بيان وزيري المالية والتضامن الاجتماعي اليوم

تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الإثنين، الاستماع إلى بيان وزير المالية وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية.





وشهدت أيضا الجلسة العامة أمس الأحد إلقاء بيان وزيري النقل والبترول لعرض موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية.



