على مساحة 2000 متر.. إخماد حريق اندلع في مصنع جبس بأبو النمرس

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نجح قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريقًا اندلع داخل مصنع لتشكيل الجبس بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وكشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة عن ملابسات اندلاع النيران إذ تبين أن المصنع على مساحة 2000 مترا، ملك فنان تشكيلي يدعى محمد نادر.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مصنع بجوار إحدى المدارس بمنطقة عرب العش، بمركز أبو النمرس.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ5 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب.



وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتمكن رجال الإطفاء عمليات السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وامتداد ألسنة اللهب إلى مصنع أخشاب مجاور له.



وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

