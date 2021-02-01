عبدالمنعم: مشاركة الأهلي في المونديال حدث تاريخي.. ومواجهت الدحيل ليست سهلة









أكد شريف عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق أن مشاركة المارد الأحمر في بطولة مونديال الأندية تُعد بمثابة حدثاً تاريخياً ، لكونها بطولة تجمع أبطال القارات.





وأضاف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن مباراة الدحيل صعبة للغاية نظراً للتعاقدات المميزة التي يبرمها الفريق القطري ، و شبَهَ تجربة الدحيل بتجربة بيراميـدز نظراً للإمكانيات المادية لكل منهما ، كونهما أندية حديثة العهد





واختتم عبد المنعم ، أنه سعيد بسفر وليد سليمان مع الفريق رغم إصابته ، فهو قيمة كبيرة ولابد من تواجده مع بعثة الفريق .







