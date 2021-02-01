وزيرة الصحة: أجرينا 30 ألف مسحة للمشاركين في مونديال اليد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
هنأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، مشيرة إلى أن تنظيم البطولة أذهل العالم كله في ظل تحدي كبير يشهده العالم كله بسبب فيروس كورونا.

وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن قيادات وزارة الصحة هم من تابعوا خطة تأمين البطولة صحيا، لافتة إلى أنهم استعدوا منذ شهر 8 لاستقبال البطولة، وبلغ عدد المشاركين في متابعة تنظيم البطولة 1000 شخص ما بين أطباء وتمريض وموثقين ومسعفين وإداريين.

وأوضحت، أن كل فندق كان به فريق طبي مزود بكل الأجهزة اللازمة، وغرفة رعاية مركزة، وكان هناك عيادات داخل الاستاد وعيادات متنقلة خارجه، منوها بأنهم أجروا 30 ألف مسحة خلال البطولة.

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