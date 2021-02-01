الحمام المطروحي يختتم تعاقداتة الشتوية بمدافع دكرنس

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو


إختتم فريق الحمام المطروحي سلسلة تعاقداتة في فترة الإنتقالات الشتوية، بضم اللاعب أحمد الشحات مدافع دكرنس لتدعيم صفوف الفريق بالقسم الثاني.


يذكر أن الفريق المطروحي قد أبرم عدد من الصفقات في فترة الإنتقالات الشتوية بناء علي طلب أيمن الجمل المدير الفني للفريق حيث نجح في ضم بكر أحمد لاعب بيلا، ومحمد رجب"ريعو" لاعب دكرنس، وبسام أبو حديد لاعب المصرية للإتصالات، وأحمد مخلوف لاعب دكرنس، ومصطفي صفوت لاعب الترسانة، ومحمد ديابي الإيفواري، محمد أبو سريع لاعب السكة الحديد، وأحمد يونس لاعب المرج، وعبده سمانة لاعب المقاصة، ومهاب ياسر لاعب جمهورية شبين، وإسلام رأفت لاعب دكرنس، وحمادة العالمي.

ويحتل الحمام المطروحي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعد مرور 10جولات من المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في 4 مباريات.

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