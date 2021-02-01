وزيرة الصحة تكشف سبب السيطرة على وباء كورونا في مصر

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن أعداد إصابات فيروس كورونا انخفضت بنحو 60% مقارنة بنهاية شهر ديسمبر، مرجعة هذا الانخفاض إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامة، موجهة التحية للمواطن المصري.



وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن كل الزيادة أعداد الإصابات يصل لنقطة معينة ثم يبدأ في التناقص، لافتة إلى أن هناك متابعة دقيقة لحالات العزل المنزلي، حيث يتم توفير أجهزة قياس نسبة الأكسجين لكبار السن، وهو ما ساعد في التحكم في الوباء.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

