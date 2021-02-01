بنك مصر: 380 مليار جنيه حجم الدعم للمشروعات في 4 سنوات فقط (فيديو)

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قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك مهتم بدعم المشروعات المختلفة إلى حد كبيرة، مشيرًا إلى أن الى حجم الودائع يقدر بـ1.38 ترليون جنيه وقام البنك خلال الخمس سنوات الماضية بدعم مشروعات في مختلف المجالات بقيمة تصل لـ380 مليار جنيه.



وتابع "المغربي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك يستغل مبادرات البنك المركزي المختلفة لدعم رواد الأعمال، ومساعدة الشباب في إنشاء المشروعات الصغيرة، معقبًا: "لو عندك مشروع وعندك مشكلة بنقدر ندعمك، وندعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات إلى حد كبير".



ولفت، إلى أن هناك الكثير تضرر من أزمة كورونا، وقام البنك المركزي بإعداد مبادرات لدعم هذه الفئات، وقام أتحاد البنوك بجمع تبرعات من البنوك لدعم الفئات المتضررة، مشيرًا إلى أن بنك مصر ساهم في هذه المبادرة بقيمة 80 مليون جنيه، واجمالي تبرعات البنك خلال العام الماضي قدرت بـ1.5 مليار جنيه في كافة الأنشطة من تعليم وصحة، ورياضة وكافة المجالات.

