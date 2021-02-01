أسعار الذهب اليوم الإثنين 1-2-2021

استهلت أسعار الذهب أول تعاملات شهر نوفمبر على استقرار بعد حالة من التذبذب شهدتها خلال تعاملات شهر يناير الماضي، لتستقر في بداية التعاملات اليوم الإثنين بسوق الصاغة ومحلات المجوهرات مع ترقب أول جلسات الأسبوع لبورصة المعدن الأصفر.









ونستعرض أسعار الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة المصرية كالأتي :





أسعار الذهب اليوم





سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 812 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 928 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا.