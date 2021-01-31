ميدان فروسية الزلفي يُقيم سباقه الـ١٢ للموسم الحالي

الأحد 31/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه الـ١٢ للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط ١٤٠٠متر.

 

وحقق الجواد "باونتي" لإسطبل صالح المدفع المركز الأول في الشوط الأول والمخصص للحصن وأفراس مبتدئة، وفي الشوط الثاني المخصص للحصن والأفراس (م.مواليد٢٠١٨م)، فاز بالمركز الأول الجواد "لعيون غالي" لإسطبل مهنا آل شبر، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث (مفتوح) بفوز الجواد "يبعد" لإسطبل كاتب الثبيتي بالمركز الأول، وفي شوط الكأس (الشوط الرابع)، والمخصص للحصن وأفراس (ثالثة ٣/١)، حقق الجواد "العدين" لإسطبل غازي الثبيتي المركز الأول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميدان فروسية الزلفي ميدان فروسية الزلفي

أخبار تهمك

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ 19 دقيقة

المقاصة يعلن ضم نجمي الإسماعيلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة وفاة نادية العراقية..نقابة الممثلين ترد

منذ ساعة و 14 دقيقة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كريم محمود عبد العزيز في أحد المستشفيات إثر تعرضه لأزمة صحية

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

رسمياً.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى الجونة على سبيل الإعارة

منذ ساعة الا ربع

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 6 ساعات

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة المنتجة الشابة أية رؤوف بأزمة قلبية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نتائج سباقات الخيل بميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 م

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع