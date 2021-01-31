مروة ناجي تجسد شخصية "المظ" في مسرحية "المظ وعبده الحامولي" تعرف علي التفاصيل

الأحد 31/يناير/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



تستعد الفنانة مروة ناجي، لتجسيد شخصية المطربة ألمظ في مسرحية "ألمظ وعبده الحامولى" ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

والمسرحية ينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج الدكتور عادل عبده في شكل صورة غنائية استعراضية من تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم وإعداد وإخراج مازن الغرباوي.

من ناحية أخري طرحت الفنانة مروة ناجي، كليب أغنيتها الجديدة "حالنا"، عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمود الزنكلوني، وألحان حاتم عزت، وتوزيع عمرو الخضري، والكليب إخراج محمد عواد.

يذكر أن مروة طرحت مؤخرا أغنية "عايشة بيك"، عبر موقع يوتيوب.

الأغنية تحمل الطابع الرومانسي، وهي من كلمات هاني عبد الرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق.

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