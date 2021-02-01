شاهد.. عمرو أديب يدلي بأقوى تصريح عن لقاحات كورونا

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على توزيع لقاحات كورونا على مستوى دول العالم، قائلا: "يبدو أنها هتكون حرب، والصراع من أجل البقاء سيكون عيني عينك".



وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن دول العالم يجب أن تتخذ إجراء واضح ضد الدول "الطماعة" في الحصول على لقاح كورونا، حيث قامت كندا بشراء لقاح كورونا يكفي مواطنيها 5 مرات.



وأضاف أن 20% من الدول حصلت على 90% من اللقاحات المتوفرة، متابعا أن هناك دول حصلت على أكثر من احتياجاتها من اللقاحات.

