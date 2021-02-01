سامح عبد العزيز من "تماسيح النيل" إلى "حرب أهلية"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

انتهى المخرج سامح عبد العزيز، هو من تصوير فيلم "تماسيح النيل" والفيلم من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وويزو وسليمان عيد، ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد .

و بدأ سامح عبد العزيز، حاليًا تصوير مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا ومن إنتاج العدل جروب لعرضه موسم رمضان 2021 والمسلسل تأليف أحمد عادل.

ويعد المسلسل ثاني تعاون بينهما في الدراما بعد مسلسل خيانة عهد الذي تم عرضه رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور العربي.

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ممثل مسلسل فنان حرب اهلية تماسيح النيل

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