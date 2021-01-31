كانت بتلعب.. التحقيقات تكشف سقوط طفلة من الطابق الثالث بكرداسة

الأحد 31/يناير/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط طفلة من إحدى عقارات منطقة كرداسة، شمال المحافظة، وأوضحت أنها سقطت من الطابق الثالث من العقار.

وأفادت التحقيقات، بأن الطفلة سقطت نتيجة اختلال توازنها أثناء لهوها في البلكونة، فأسفر عن سقوطها، حيث أصيبت بجروح وكسور متفرقة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت التحقيقات في الواقعة، بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفلة إلى المستشفى، مصابة بعدة كسور وجروح، نتيجة سقوطها من الطابق الثالث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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كرداسة سقوط طفلة حوادث

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