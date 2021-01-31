موسيماني يشدد على أهمية مباراة الأهلي الدحيل في مونديال الأندية

شدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الدحيل المقرر لها الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.





وقال موسيماني: «سنواجه فريقًا قويًّا يمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة وتحديدًا في الهجوم وأيضا لاعبي خط الوسط».





وأشار إلى أنه درس فريق الدحيل بشكل جيد، وعقد العديد من الجلسات التحضيرية مع لاعبيه من أجل الاستعداد للمباراة التي توقع أن تكون قوية للغاية.





وأضاف موسيماني أنه سعيد بالدعم الذي يلقاه من جماهير الأهلي التي يعتبرها اللاعب رقم 12 في الفريق، في الوقت الذي شدد فيه على أن التركيز موجه فقط للحديث عن مباراة الدحيل، مؤكدًا أنه خصم قوي جدا وعنيد، ومن ثم فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.





وأشار المدير الفني للفريق إلى أن الأهلي يمثل إفريقيا بأكملها خلال البطولة، وليس الكرة المصرية فقط، وهو يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولديهم طموحات كبيرة لتحقيقها في هذه البطولة.