نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

يدرس نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





ويفكر رامي ربيعة مدافع الفريق، من الرحيل عن الفريق بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، بالإضافة إلى استبعاده عن منافسات كأس العالم للأندية.





وهاجم ربيعة أمس مديره الفني، الذي رفض وضع اللاعب ضمن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية بالدوحة.





وخرج ربيعة أمس بتصريحات أعرب فيها عن غضبه من الاستبعاد من قائمة الفريق وكواليس رفضه السفر مع البعثة بعدما علمه بالخروج من القائمة المشاركة في البطولة المقرر إقامتها في الدوحة بين يومي 4 و11 من شهر فبراير المقبل.









ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري، يوم 4 فبراير المقبل على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.