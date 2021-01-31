المركز السوري يفضح نظام أردوغان وجرائم المرتزقة بحق أطفال سوريا

الأحد 31/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أكد المركز السوري لحقوق الإنسان،أن المليشيات الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا تختطف الأطفال للدفع بهم إلى القتال في ليبيا وذلك بعلم المخابرات التركية.

 

وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد، في تقرير، إن ما تفعله الفصائل الموالية لتركيا ليس عملية تجنيد للأطفال للارتزاق في ليبيا بل عملية "اختطاف" بكل ما تعنيه الكلمة.

 

وتابع أن هؤلاء الأطفال ذهبوا إلى عفرين السورية للبحث عن عمل وإذا بهم يقعون ضحية لفصيل "السلطان مراد" المقرب من تركيا دون دراية ذويهم، وبعلم المخابرات التركية، مشيراً إلى أن "هذا الفصيل الإرهابي يجند الأطفال عنوة وهي جريمة ضد الإنسانية ومن جرائم الحرب".

 

وكشف عبدالرحمن عن أن مرتزقة أردوغان جندوا نحو 150 طفلا سوريا من مناطق عفرين وعموم مناطق الاحتلال التركي بسوريا للقتال في ليبيا، إضافة إلى محاولة تلك الفصائل استقطاب الأطفال المهجرين من إدلب والمحافظات السورية وأبناء عفرين .

 

ونوه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن المرتزقة اختاروا القتال في ليبيا طمعا بالمال أو بسبب الولاء لأدروغان الذي وعدهم 2000 دولار كراتب شهري.

 

وناشد رامي عبد الرحمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذة المليشيات التي تنقل مجموعات مصنفة إرهابية إلى ليبيا.

 

وتستمر تركيا في دعم حكومة فايز السراج في ليبيا بالمرتزقة القادمين من سوريا والإرهابيين والسلاح، الذين ارتكبوا عدة جرائم ضد الإنسانية خاصة في مناطق غرب ليبيا.

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