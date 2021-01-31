البنك الأهلي المصري يعلن خفض أسعار الفائدة على شهادات "الاستثمار القومي"

الأحد 31/يناير/2021 - 07:12 م
البنك الأهلى المصري
البنك الأهلى المصري
الفجر الاقتصادي

تراجعت أسعار  الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري لصالح بنك الاستثمار القومي، بنسبة تتراوح بين 0.25 و3.75%.

وكشف الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري عن انخفاض العائد على شهادة الاستثمار (ب) للأفراد، ليصبح 6% لمدة عام بدلا من 9.75%، و6.5% لأجل عامين بدلا من 9.5%، و9% لأجل 3 سنوات بدلا من 9.25%.

كما خفض العائد على شهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية ليصبح 9.5% سنويًا بدلا من 9.75%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهادات الاستثمار بنك الاستثمار القومي البنك الاهلى اسعار الفائدة

أخبار تهمك

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

سر غياب ماني عن ليفربول ضد وست هام

منذ ساعة و 17 دقيقة

برشلونة مهدد ببيع كامب نو بسبب ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تفاصيل إصابة شيكابالا في الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

حسين الشحات يثير ذعر الأهلي في قطر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

البنك الأهلي المصري يعلن خفض أسعار الفائدة على شهادات "الاستثمار القومي"

منذ نصف ساعة

تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة.. وما تقاضاه حتى الآن

منذ 18 دقيقة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تسريب عقده مع برشلونة .. قرار ناري من ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً .. إنبي يوافق على انتقال أسامة جلال إلى بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ ساعة و نصف

أول رد فعل رسمي من برشلونة بعد تسريب عقد ميسي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة ثنائي الشباب إلى الإسماعيلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

أعلى فائدة استثمارية في البنوك المصرية بعد شهادة قناة السويس

تصل لـ 15 %.. أعلي الفوائد للشهادات الاستثمارية بالبنوك المصرية

أستاذ استثمار يكشف أعلى فائدة لشهادات قناة السويس الجديدة (فيديو)

أسعار الفائدة في بنك الاستثمار القومي بعد قرار "المركزي" الأخير

بعد تخفيض سعر الفائدة.. تعرف على أعلي عائد لشهادات الاستثمار بالبنوك

أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بجميع البنوك بعد خفضها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

06:08 م

برشلونة مهدد ببيع كامب نو بسبب ميسي

06:30 م

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

05:58 م

تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة.. وما تقاضاه حتى الآن

07:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع