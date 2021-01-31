البنك الأهلي المصري يعلن خفض أسعار الفائدة على شهادات "الاستثمار القومي"





تراجعت أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري لصالح بنك الاستثمار القومي، بنسبة تتراوح بين 0.25 و3.75%.





وكشف الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري عن انخفاض العائد على شهادة الاستثمار (ب) للأفراد، ليصبح 6% لمدة عام بدلا من 9.75%، و6.5% لأجل عامين بدلا من 9.5%، و9% لأجل 3 سنوات بدلا من 9.25%.





كما خفض العائد على شهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية ليصبح 9.5% سنويًا بدلا من 9.75%.