البنك الأهلي المصري يعلن خفض أسعار الفائدة على شهادات "الاستثمار القومي"
الأحد 31/يناير/2021 - 07:12 م
الفجر الاقتصادي
تراجعت أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري لصالح بنك الاستثمار القومي، بنسبة تتراوح بين 0.25 و3.75%.
وكشف الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري عن انخفاض العائد على شهادة الاستثمار (ب) للأفراد، ليصبح 6% لمدة عام بدلا من 9.75%، و6.5% لأجل عامين بدلا من 9.5%، و9% لأجل 3 سنوات بدلا من 9.25%.
كما خفض العائد على شهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية ليصبح 9.5% سنويًا بدلا من 9.75%.
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