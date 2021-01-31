62 كشفا في 2020.. الملا يستعرض نجاحات قطاع البترول أمام النواب

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نجاحات مبهرة، حققتها وزارة البترول والثروة المعدنية، خالال الفترة الماضية، حتى أصبحت مصر مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى.. هذا ما أكده المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، التى عقدت، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس.



وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة بينما نجحت فى تحقيق نجاحات عظيمة خلال الفترة الماضية، فإنها نجحت أيضا فى التغلب على عدد من المعوقات التى واجهتها.



وأوضح الملا، أن رؤية قطاع البترول والثروة المعدنية، تتمحور فى السعى نحو تحقيق الاستفادة المثلى من جميع الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة، ومن أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، كما يسعى القطاع لأن يصبح نموذجا يحتذى به بين بقية القطاعات الحكومية فى التحديث.



وأكد الملا أن وزارة البترول تعمل على تحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2025، تستهدف الوصول إلى توليفة الطاقة التى تحقق التنمية المستدامة من الموارد المتاحة بأعلى عائد وأقل تكلفة، كما تستهدف الوزارة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على جذب المزيد من الاستثمارات للبحث والكشف عن المواد النفطية فى العديد من المناطق، وخصوصا فى منطقة البحر الأحمر.



ونوه الملا بأن الوزارة وقعت عددا من الاتفاقيات الدولية، التى تستهدف البحث والاستكشاف فى القطاع النفطى، وقد ساهم مجلس النواب فى تحقيق هذه النجاحات بعد موافقته على مثل تلك الاتفاقيات، والشراكات الجديدة التى اتسمت بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" للعمل فى مصر بمناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.



وأشار الملا إلى أن هذه الاكتشافات أسفرت عن تحقيق 62 كشفا للبترول والغاز بواقع 47 زيت خام، و15 غاز طبيعى، فى الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط خلال عام 2020.



وأكد الوزير على الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "Egypt Upstream Gateway" للتسويق للمناطق البترولية عالميا، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى.



ولفت وزير البترول والثروة المعدنية، إلى تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة للغاز الطبيعى للمنازل، منذ بداية النشاط، حيث تم توصيل 11.8 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى، على مدار 40 عاما، منها 60% خلال 25 عاما، و40% خلال 5 سنوات فقط، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى منذ يوليو 2015، لـ4.6 مليون وحدة سكنية، بنسبة 40%، كما تم توصيل الغاز الطبيعى لنحو 600 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2020.



وأوضح الملا أنه على الرغم من جائحة كورونا، وتداعياتها، ساهم قطاع البترول بنسبة 24% من الناتج المحلى فى عام 2019، مشيرا إلى أن أن إجمالى استثمارات قطاع البترول منذ عام 2014 حتى عام 2020 بلغت 1.18 تريليون جنيه، حيث بدأ تشغيل مشروعات بتكلفة 764 مليار جنيه، وهناك مشروعات جارٍ تنفيذها بتكلفة 270 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات جارٍ اعدادها للتنفيذ باجمالى تكلفة 144 مليار جنيه.