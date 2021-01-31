محمد منير يروج لـ أغنيته الجديد "انا رايق" من ألبوم "باب الجمال"

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طرح المطرب محمد منير، برومو الأغنية الثالثة من البوم "باب الجمال" بعنوان "أنا رايق"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



و الاغنية من كلمات نورالدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي.



وكان منير، قد طرح مؤخرًا كليب أغنية "أبطال رجالة"، التي أهداها إلى رجال وشهداء وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ69.





ويضم ألبوم محمد منير الجديد 5 أغاني؛ و"باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل، و"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نورالدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز وتوزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.



