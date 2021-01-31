رفع أسعار بيع البنزين والديزل في الأردن

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد، رفع سعر بيع البنزين بنوعيه بمقدار 35 فلساً لكل منهما والديزل 25 فلساً خلال شهر فبراير المقبل.





وبحسب قرار اللجنة، فإن سعر البنزين أوكتان 90 أصبح 730 فلساً بدلاً من 695 فلساً للتر، والبنزين أوكتان 95 أصبح 945 فلساً بدلاً من 910 فلسات للتر الواحد، والديزل 525 فلساً بدلاً من 500 فلس للتر.





وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 460 فلساً للتر، كما بقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ أسطوانة.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري، الذي عقد اليوم الأحد، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1 - 28 فبراير المقبل).





وتم خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يناير، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر ديسمبر الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني.





وانعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة.





يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 49.8 دولار للبرميل لشهر ديسمبر الماضي إلى 54.8 دولار للبرميل في شهر يناير.