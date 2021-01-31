رغم بيان العلا.. الجزيرة القطرية مستمرة في إثارة الفتنة

لا تزال قطر وأبواقها الإعلامية تثير الفتن وتنشر الأكاذيب، وتتدخل في شؤون الدول، ولا تلتزم ببيان العلا.

وكان آخر ما نشرته الجزيرة القطرية هو عبارة مقطع فيديو غير معلوم مصدره أو مدى صحته، لإثارة الفتنة في مصر، متجاهلة حقيقة أن القرضاوي هو من دعا بنفسه للقتل، وحرض على رجال الشرطة والجيش، وأفتى بالقيام بالعمليات الانتحارية، قطر وأبواقها ينشرون الفتنة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

ومن جانبه، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجزيرة لم تبرح مكانها في الغمز واللمز والتصريح والتلميح ضد الدولة المصرية، معقبًا: "ديل الكلب عمره ما يتعدل".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن قطر خلية فاسدة في جسد الأمة العربية.

وتابع، أن هذه الأصوات الكريهة والأقلام المندسة تجعل الحق باطل والباطل حق، لافتًا إلى أن الجينات لا ولم تتغير، ورغم كل ما يحاك هنا وهناك ففي كل جسم شيء معين يمكن أن نضحي به صدقة عن الصحة، ورغم انهاك الجسد العربي هناك أمل في العمل العربي المشترك، مشددًا على أن مصر عادت بقوة من خلال إعادة العواصم العربية التي انتهكت منذ 10 سنوات، ومصر لديها خطة إيجابية خيرة للحفاظ على الدولة الوطنية والحدود السياسية للدول العربية والحفاظ على الجيوش من التفسخ، والحفاظ على الدول من التفتت.