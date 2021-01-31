"هيرميس" تتم خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ "مجموعة أغذية" على شركة مخبز وحلويات الفيصل الكويتية

الأحد 31/يناير/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أعلنت المجموعة المالية هيرميس وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة في إتمام تقديم خدماته الاستشارية لاستحواذ «مجموعة أغذية» على شركة "مخبز وحلويات الفيصل" الكويتية.

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقدرة فريق العمل على الإتمام الناجح لكبرى الصفقات الدولية المرموقة في ظل التحديات الاستثنائية الراهنة التي تواجه كافة الأسواق نتيجة فيروس (كوفيد – 19). وأكد فهمي أن نجاح الشركة المتواصل في إتمام العديد من الصفقات الدولية الكبرى بمختلف الأسواق يعكس الالتزام الثابت لفريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بتزويد العملاء بأفضل الخدمات فائقة الجودة بغض النظر عن الأوضاع التي تمر بها البيئة التشغيلية المحيطة. وأعرب فهمي عن توقعه بنمو عدد الصفقات التي ستشارك الشركة في إتمامها خلال عام 2021، وذلك في ضوء سلسلة الصفقات المرتقب تنفيذها خلال الفترة القادمة على مستوى الأسواق الخليجية.    

وقد تأُسست "مجموعة أغذية" بدولة الإمارات خلال عـام 2004، وهي شركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ومن خلال "صناعات"، تعد أغذية شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتحظى مجموعة أغذية بمحفظة استثمارات فائقة الجودة، تشمل باقة متنوعة من الشركات المتكاملة والعلامات التجارية العالمية المرموقة. وتتخصص الشركة في تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من منتجات الأغذية والمشروبات في دولة الإمـارات ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيـا ومنطقـة الشرق الأوسط بشكل عـام. وتشمل تلك المنتجات، المياه المعبأة وغيرها من المشروبات المختلفة، بالإضافة إلى منتجات الألبان والأغذية وكذلك الأعلاف الحيوانية. كما تمتلك مجموعة أغذية أصولاً في كل من دولة الإمارات والسعودية وعُمان ومصر وتركيا.

وتنفرد شركة "مخبز وحلويات الفيصل"، التي تأسست خلال عام 1991، بتقديم أفخر أنواع المخبوزات التي تتضمن الكرواسون والبيتزا الصغيرة، والفطائر، علاوة على منتجات الكيك والبقسماط والمقرمشات في السوق الكويتي. وتقوم الشركة ببيع منتجاتها من خلال أكثر من 4,000 منفذ بيع داخل دولة الكويت وتشمل أسواق الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والمجمعات التعاونية، فضلًا عن المدارس ومحلات البقالة.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لمجموعة أغذية.

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