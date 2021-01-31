فاركو يصعد للدور التمهيدي الأخير في الكأس

الأحد 31/يناير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


نجح فاركو في التأهل للتمهيدي الرابع والأخير من مسابقة كأس مصر بعد الفوز علي الجزيرة المطروحي بهدف محمد رجب في الدقيقة 78 من عمر المباراة في المباراة التي أقيمت عصر اليوم بإستاد حرس الحدود.

دخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من : محمود السيد، عبدالناصر محمد، وعبد الله السنجهاوي، ومحمد رجب، وسليم عبد الخالق، وهشام عبد الحميد، وأحمد سعيد، ومحمود رامبو، وحسن طارق، وخالد أبو زيادة، ومحمد نصر

بينما دخل الجزيرة اللقاء بتشكيل مكون من : محمد هجرس، ومحمد جمال، وأحمد فايز، ومحمد عبد العاطي، ومحمد رزق، ومحمد خطاب، ومحمد ثروت، ومحمد فرج، وجون بويس،ويوسف شعبان، ومحمد نور

أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مكون من: وليد الصياد حكم ساحة ويعاونة محمود الصاوي مساعد أول، وأحمد خلف مساعد ثان، ومحمود أبو قرن حكم رابع

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