الشناوي: تركيزنا في مباراة «الدحيل».. والحديث عن مواجهة «بايرن» مرفوض

الأحد 31/يناير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أكد محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الدحيل القطري ‏المقرر لها الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.‏

وقال: «تركيزنا منصب بالكامل في الوقت الحالي على مباراة الدحيل القطري الافتتاحية، ولا حديث ‏يعلو فوق هذه المباراة».‏

وأضاف: «أي حديث عن مباراة بايرن ميونيخ مرفوض تماما، خاصة أننا نتعامل مع الأمور ‏خطوة خطوة، ومن أجل الوصول إلى مباراة بايرن ميونيخ، علينا أن نتخطى فريق الدحيل ‏القطري أولا، وجميع اللاعبين يدركون هذا الأمر بشكل جيد جدا».‏

وأشار الشناوي إلى أن لاعبي الأهلي لديهم حماس كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ‏الدحيل القطري؛ من أجل تخطيه، واستكمال مشوار كأس العالم بنجاح.‏

وقال: «نحترم فريق الدحيل، ولدينا رغبة قوية في صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من ‏اللاعبين في منافسات كأس العالم للأندية».‏

وأضاف: «سعداء للغاية بالدعم الكبير من جماهير الأهلي؛ سواء عند استقبالنا في مطار ‏الدوحة، أو بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة، و نحن كلاعبين نتعاهد دائما على تحقيق الانتصارات ‏والبطولات؛ من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية التي تبقى دائما خير داعم لنا علي كافة ‏المستويات».‏

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن وجود جماهير الأهلي في البطولة حافز قوي للفريق، وتمنى أن تعود الجماهير إلى ‏المدرجات قريبا، خاصة أن دورها مهم جدا في تحقيق الانتصارات التي تقود الأهلي ‏لحصد البطولات.‏

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مها الشناوي اه النادى الاهلي الشناوي الاهلي في المونديال الاهلي

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

منذ 39 دقيقة

شرط باريس الوحيد لضم ميسي

منذ أقل من ساعة

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

توقيع بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"نادي الزمالك"

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

حسين الشحات يثير ذعر الأهلي في قطر

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الدحيل القطري ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

بايرن ميونخ يحذر الأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا ينتظر الأهلي فور وصوله إلى قطر؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

حسين الشحات يثير ذعر الأهلي في قطر

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

01:20 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

08:05 م

شرط باريس الوحيد لضم ميسي

03:46 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع