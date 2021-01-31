خاص.. محمد رمضان يسافر أسوان لاستكمال تصوير "موسي"

الأحد 31/يناير/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
يسافر فريق عمل مسلسل "موسي" الى أسوان لاستكمال باقي تصوير مشاهد المسلسل، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن فريق عمل مسلسل "موسي" يسافر اليوم الى أسوان، ومن المقرر سفر أبطال المسلسل بعد يومين وأبرزهم الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، ونجيب بلحسن.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" في رمضان الماضي، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلي ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

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