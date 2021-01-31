كلوب يكشف آخر تطورات إصابة فابينيو ونابي كيتا

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، آخر تطورات إصابة الثنائي فابينيو ونابي كيتا قبل مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويلتقي ليفربول أمام نظيره وست هام، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "الإصابات الصغيرة في الوقت الحالي تعني الغياب لمدة ثلاث مباريات على الأقل، يمكن أن يصل الأمر إلى أربعة كذلك".





وتابع: "علينا أن نرى، أعتقد أن المباراة التي يمكن أن يعود فيها فابينيو إلينا ستكون أمام مانشستر سيتي".

وعن نابي كيتا، أتم كلوب: "هو أقرب للعودة لكنه ليس قريبًا بدرجة كافية".



