



بالخطوات.. الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2021 عبر موقع شركة بتروتريد





الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2021، نستعرض لكم من خلال هذا المقال الخطوات الهامه التي تبحثون عنها من اجل التعرف علي فاتورة الغاز الطبيعي الخاصه بشهر يناير الجاري 2021 وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة بتروتريد التي اتاحت موقعها من اجل الاستعلام الكترونيا عبر المنزل دون الحاجه الي الذهاب الي مقر الشركه وذلك لتوفير الوقت والجهد علي العملاء ، الجدير بالذكر ان الاستعلام يتم عن طريق استخدام الرقم المدرج علي عداد الغاز الي جانب تحديد المنطقه الكائن بها صاحب العقار ، حيث يتم استصدار الفاتوره كل اول شهر ويتاح الدفع الي يوم الخامس عشر .





الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2021

تحاول شركة بتروتريد ان توفر الخدمات الالكترونيه لعملائها من اجل الراحه لعملائها حيث انها وفرت الخاص بها من اجل التسجيل من خلاله والتخلي عن ان يتم الدفع من خلال مندوبي الشركه حيث يمكن الاستعلام عن الخدمات المتاحه من خلال الشركه عبر مجموعه من الطرق المتنوعه والتي من اولها الموقع الرسمي للشركة او عبر خدمة العملاء المتاحه من خلال الخطن الساخن للشركه وهو 1122 او عبر الاتصال من التليفون الارضي علي رقم 090007277 ، يذكر ان الفاتورة يتم دفعها عبر عدة طرق منها الفوري المتوفر بالمحلات التجاريه وذلك عبر استخدام رقم العداد وقيمة الاستهلاك .





كيفيه الاستعلام عن فاتورة الغاز الكترونيا

نستعرض لكم من خلال هذه السطور الخطوات الواجب اتباعها من اجل التعرف علي فاتورة الغاز الخاصه بهذا الشهر حتي لا يتم قطعه حيث يمكن الاستعلام من خلال النقاط التاليه:





- تسجيل الدخول الي الموقع الرسمي لشركة بتروتريد ( اضغط هنا ).

- تسجيل قراءة العداد الاخيرة.

- قم بكتابة الرقم المدرج علي عداد الغاز.

- بعد الانتهاء من تسجيل البيانات قم بالضغط علي كلمة تسجيل.



